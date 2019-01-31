قال الوزير الأول بأنّ السلطات "تبذل كل الجهود للحد من هجرة الكفاءات والأدمغة الوطنية نحو الخارج"، مشيرا في رد على سؤال شفوي حول الموضوع، بالمجلس الشعبي الوطني" اليوم، أن هذه الجهود "تنصبّ أساسا على مكافحة هجرة الأدمغة وليس حركية الكفاءات"، التي تُعدّ، حسبه، عنصرًا أساسيًّا لنقل الخبرات والمعارف، ما بين الدول وتكوين رأس مال بشري ذو خبرة وكفاءة نوعية.

وقال أحمد أويحيى في إجابة قرأها نيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان، بدة محجوب، إن هجرة الكفاءات والأدمغة حالة "معقّدة لا تعني الجزائر فقط، بل تواجهها كذلك دول أخرى أكثر نموًّا من بلادنا"، مشككا في صدقية التقارير حول تلك الأرقام، موضحا أنّ المعطيات حول هجرة الكفاءات التي تتناولها الصحافة مُبالَغ فيها جدًّا، مضيفا أن الظاهرة تعدّ نسبية في الجزائر.

ويخالف موقف الوزير الأول الهيئات المتخصصة والتي أشارت إلى استفحال الظاهرة في السنوات الأخيرة، وأفاد تقرير الاتحاد العام للمهاجرين الجزائريين بالخارج أن الجزائر فقدت نصف مليون من الكفاءات في الـ 20 سنة الماضية، من بينهم 40 ألف طبيب وجراح وأكثر من 10 آلاف طالب، في فرنسا وحدها فيما اختار 10 بالمائة الهجرة إلى دول أمريكا الشمالية، وبعض الدول الأوروبية.