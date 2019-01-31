يلتقي منتخب قطر اليوم بملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي،الإماراتية، مع نظيره المنتخب الياباني، في مواجهة نارية في نهائي كأس أمم آسيا 2019.

وتأهل منتخب قطر لنهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره الإماراتي برباعية نظيفة في مباراة الدور نصف النهائي، بينما صعد المنتخب الياباني للمباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة.



ويتطلع منتخب اليابان صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب كأس آسيا برصيد 4 ألقاب، في التتويج بلقب البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخه ومواصلة الإنفراد بتربعه على عرش القارة الصفراء، بينما يسعي منتخب قطر ”متعدد الجنسيات” لتحقيق إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب بطولة أمم آسيا للمرة الأولي في تاريخه.وقال مدرب منتخب اليابان، مورياسو ”المنتخب الياباني لم يتوج باللقب في المرة الأخيرة. سنستعيد لقب كأس آسيا.” وأضاف مورياسو ”العديد من اللاعبين الذين اخترناهم في هذه المرة يمتلكون خبرة محدودة. اخترتهم على أمل بناء هذا المنتخب بأنفسهم والكفاح من أجل اللقب.”



وكان مورياسو قد تولى تدريب المنتخب الياباني في أواخر عام 2018، وقد حقق نجاحا، وإن لم يكن مبهرا في البداية. وقال مدرب قطر، ساشنيز في تصريحات صحفية،: ”منتخبنا قدم 6 مباريات صعبة، بذل فيها اللاعبون جهودا كبيرة لتحقيق الفوز. خلال اليومين المقبلين سنقيم وضع اللاعبين، لنحدد بالضبط من سيشارك في المباراة النهائية أمام اليابان.”



وتابع يقول: ”اللاعبون الذين يدخلون أرض الملعب هم أكثر من يتعامل مع هذه الضغوط، خصوصا وأن الفريق الآخر يلعب على أرضه وبين جمهوره. بالتأكيد كانت هناك لحظات صعبة مثل رمي القوارير على أرض الملعب، ولكن اللاعبين أثبتوا أن تركيزهم الكامل كان على اللعب.”



ملاحظة: المقابلة تنقل على قناة



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