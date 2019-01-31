لوح مدرب وفاق سطيف نور الدين زكري بالاستقالة من العارضة الفنية للوفاق، بعد نهاية مباراة فريقه أمام جمعية عين مليلة، وذلك على خلفية المشاكل الإدارية والمالية التي يعيشها الفريق، وأثرت بشكل سلبي على العمل الفني الكبير الذي يحاول المدرب إنجازه منذ توليه العارضة الفنية للفريق، ولمعرفة مستجدات قضية مدرب الوفاق كان لنا مع زكري هذه الدردشة .



هل التقيت مع مسؤولي الوفاق بعد مباراة جمعية عين مليلة كما طالبت بذلك؟ أم ليس بعد ؟

في الحقيقة التقيت مع بعض المسيرين، وتحدثنا بيننا على المرحلة الصعبة التي يمر بها الفريق والتي أثرت على عملنا الفني بشكل كبير، ففريق الوفاق يسير بسرعة البرق من الجانب الفني، غير أنه يمشي ببطء كبير في الجانب الإداري، وأنا هنا لست بصدد التدخل في هذا الجانب، ولكن لا يمكن لأي فريق أن يسير من جانب واحد دون الآخر، المهم اللقاء الذي أتكلم عليه يجب أن يكون مع المسؤول المباشر والأول على الفريق، حتى ننظر في كيفية معالجة كل الأمور ويمكننا العمل في وسط يساعد على أدائنا لمهامنا على أحسن وجه، ولحد كلامي معكم لم نلتق بعد (الحوار أجري صبيحة الخميس)



تحملت الكثير، وتمكنت من إقناع اللاعبين بعدم مقاطعة التدريبات والمباريات الرسمية، والآن تفكر في الانسحاب ما الجديد في الأمر؟

أنا مدرب وتخرجت من مدرسة من أقوى المدارس الكروية في العالم وهي المدرسة الإيطالية، وأعمل مع طاقم فني قوي ومتماسك، لكن يجب أن يعرف الجميع بأن عملنا يجب ان يقتصر على الجانب الفني والتكتيكي وكل ما يخص التدريب والإشراف الفني على الفريق، وليس الخوض في أمور أخرى لها أهلها، لقد وجدت نفسي أترجى اللاعبين وأحثهم على ضرورة التدرب والصبر على المشاكل الإدارية التي يعانونها وعلى رأسها المشاكل المالية، لقد عشت وضعا صعبا للغاية وتعبت كثيرا من هذه الناحية، فأنا قدمت مصلحة الوفاق على مصلحتي الخاصة، وأنا أؤمن بأن الوفاق يمكنه تحقيق الكثير من الإنجازات والتتويجات لو تسير الأمور الإدارية بنفس السرعة التي تسير عليها الأمور الفنية، على الرغم من أننا نعمل في ظروف صعبة للغاية، ومع ذلك فقد رفعنا التحدي، والفريق يقدم مستويات راقية من الناحية الفنية، فحتى في المباراة التي خسرناها أمام بلعباس قدمنا مستوى كبيرا رغم الغيابات الكثيرة، وبالتالي أقول إنه آن الأوان من أجل عودة الاستقرار الشامل للوفاق.



أنت مصر إذن على لقاء الرئيس ؟

كان بودي أن نلتقي باستمرار مع الرئيس ومسؤولي الفريق حتى نتمكن من توفير جو مناسب للعمل، غير أن تواجد الرئيس باستمرار خارج سطيف في إطار عمله على رأس الوفاق منعنا من ذلك، لكن على الأقل نلتقي مرة في الأسبوع للنظر في المستجدات، ومعالجة كل الأمور التي تخص اللاعبين، حتى نضمن تركيزهم على التدريبات والمباريات وفقط.



لكن يبدو أن الأمور تتجه نحو الانفراج ؟

نتمنى ذلك، اللاعبون تسلموا صكوكا خاصة بمستحقاتهم المالية، وقيل لهم بأنه يمكنهم صرفها خلال الأسبوع المقبل نتمنى أن تتم العملية كما برمج لها، حتى لا ندخل في نفق آخر، ونحن لما نتكلم على مثل هذه الأمور فلكوننا نبحث عن جو مستقر ومساعد على العمل ليس إلا وأنا يسرني كثيرا ويفرحني حينما تكون كل الأمور المتعلقة باللاعبين على أحسن ما يرام، أما الجانب الفني هذا يخصنا ونحن قادرين على تقديم الأحسن دوما.



كلمة أخيرة ؟

كلمتي أوجهها لأنصار الوفاق الذين أعتبرهم السند الحقيقي للفريق، وهم روح الفريق، وأنا أفتخر بكوني أدرب فريق يملك مثل هؤلاء الأنصار الأوفياء، وأقول لهم واصلوا دعمكم ووقوفكم إلى جانب فريقكم، لأنكم أنتم من تبقون معهم وأما الباقي فيمكنه الرحيل في أي وقت.