ضيع فريق مولودية الجزائر فرصة تحقيق الفوز عندما استضاف تشكيلة المريخ السوداني واكتفى معه بالتعادل (0-0) مساء اليوم الخميس بملعب 5 جويلية بالعاصمة, لحساب ذهاب ربع نهائي كأس العرب للأندية لكرة القدم وأمام جمهور غاضب بسبب سوء النتائج, حاولت عناصر المولودية فرض نوع من الضغط لكن دون فرص تستحق الذكر.

وتلقى النادي العاصمي ضربة موجعة أخلطت حسابات المدرب عادل عمروش, في الدقيقة 17 من الشوط الاول, إثر خروج قلب الدفاع أيوب عزي متأثرا بإصابة والذي تم استبداله بالشاب حاشي.

ولم يتم تسجيل ولا فرصة من الطرفين حتى الدقيقة 32 عندما سدد المهاجم سويبع كرة من خارج منطقة العمليات لكنها فوق العارضة, بعدها صوب القائد حشود مخالفة في (د 38) لكنها بين أحضان الحارس السوداني, لتنتهي المرحلة الاولى بالتعادل.

الشوط الثاني دخله "العميد" بنية التهديف, وكلل الضغط بعرقلة بن دبكة في منطقة العمليات في الدقيقة 53, ليعلن الحكم عن ضربة جزاء والتي ضيعها زميله بورديم, مما تسبب في غضب كبير في المدرجات.

بعد ذلك انحصر اللعب وسط الميدان واكتفى الفريق السوداني ببعض الهجمات التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى شعال.

وخلال العشر دقائق الاخيرة رمى أشبال المدرب عمروش بكل ثقلهم من اجل التسجيل, حيث وفي الدقيقة 87 أخذ ورد داخل منطقة جزاء المريخ لكن الحارس السوداني تصدى للموقف.

وفي الدقيقة الأخيرة ضيع المهاجم سويبع وجها لوجه أمام براعة حارس مرمى المريخ السوداني أبوعشرين, وهي اللقطة التي انتهى على اثرها اللقاء بتعادل (0-0) بطعم الخسارة بالنسبة ل"الشناوة" الذين لم يتقبلوا الاداء ولا النتيجة وطالبوا برحيل الطاقم الفني والاداري.

وتجرى مباراة الاياب يوم 16 فبراير الداخل بملعب ام درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ويواجه الفريق الذي يمر الى الدور نصف النهائي, المتأهل بين الرجاء البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي, علما أن هذا الاخير فاز في لقاء الذهاب الذي جرى بالرباط السبت الفارط (2-0).