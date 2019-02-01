تثير تصرفات مدير متوسطة معاقب بإحدى البلديات الجنوبية بولاية باتنة، استهجان وتذمر واسع وسط الأساتذة والإداريين وحتى التلاميذ، حيث عرفت المؤسسة منذ توليه إدارتها فضائح بالجملة، انطلاقا بالاستهتار بعدم أدائه

تحية العلم إلى التفريق بين الأساتذة وصولا إلى دخول بعض الغرباء وأولياء التلاميذ إلى الأقسام والحجرات وزرع البلبلة والتخويفات وسط الطاقم التربوي، بما في ذلك الغيابات وعدم الحضور الدائم مما يعيق السير الحسن للمؤسسة؟

فهل تعلم بن غبريت بأن مدير يتحدى رمز من رموز السيادة في غياب رقابة من المصالح الولائية؟.