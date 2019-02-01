مدير ولائي وإطار سابق عمل لسنوات في وزارة الأشغال العمومية، تقاعد بشكل مفاجئ عام 2012 في وقت توقع فيه الجميع أن الرجل سيتقلد مناصب مهمة في الوزارة، بعدها مباشرة أسس صاحبنا شركة ترقية عقارية ومقاولة وباشر استثمار أمواله. واليوم، يعد المدير والإطار السابق أحد كبار أغنياء ولاية شرقية داخلية، ويقول من عرف هذا المدير الذي عمل لسنوات في ولاية جنوبية، إن ”يحصي لها” أي أنه يضع تخطيطا وحسابا لكل شيئ، ذلك أن الرجل غادر منصبه في الوقت المناسب، قبل سنتين فقط من بداية العمل بإجراءات التقشف، وقبل أن يسأل من أي كان: ”من أين لك هذا؟”