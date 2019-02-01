أعلنت الحكومة المغربية تسجيل خمس حالات وفاة بمرض أنفلونزا الخنازير (إتش1إن1) داخل مستشفيات عامة وخاصة.

وقال وزير الصحة المغربي أنس الدكالي في تصريح لوكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء مساء الخميس إن الوزارة "ستواصل جهودها في إطار اليقظة الوبائية". وأضاف أن أنفلونزا (إتش1إن1) أصبحت "أنفلونزا بشرية.. تنتقل من شخص لآخر" وأنها "أصبحت أقل خطرا منذ عام 2011".

ودعا الوزير المغاربة وخاصة من قال إنهم في "وضعية هشة" مثل كبار السن والأطفال بين ستة أشهر وخمس سنوات والحوامل والذين يعانون من أمراض مزمنة "إلى مزيد من اليقظة وإتباع نظام صحي والتلقيح ضد الأنفلونزا".

وكان الدكالي أكد صباح الخميس في اجتماع الحكومة وفاة سيدتين بهذا الفيروس، وقال إن الأولى كانت حبلى والثانية عمرها 68 عاما. وذكر الدكالي أن هناك عمليات مراقبة في المغرب للأنفلونزا منذ عام 2004 من خلال 375 مركزا صحيا عاما موزعة في مختلف أنحاء المملكة.