كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، اليوم الجمعة، عن وصول الدفعة الأولى من لقاحات داء طاعون المجترات الصغيرة وشرع في توزيعها على الولايات المتضررة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أنها استلمت أمس الخميس الدفعة الأولى من اللقاحات والمقدرة بخمسة ملايين جرعة ، التي سيتولى المعهد الوطني للطب البيطري بتوزيعها ابتداء من اليوم وفي أفضل الظروف على مستوى جميع ولايات الوطن. وأضاف ذات المصدر أنه تم توفير جميع الوسائل المادية والبشرية على المستوى المركزي والمحلي للشروع في عملية التلقيح مباشرة فور استلام اللقاحات.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استلام الكميات الأخرى من اللقاحات في أقرب الآجال و سيتم توزيعها من خلال نفس الجهاز، في جميع أنحاء الوطن للسماح بتلقيح كل المواشي. ودعت الوزارة جميع الفاعلين (سلطات محلية ومربي المواشي) إلى مد يد المساعدة للمصالح المختصة المجندة، قصد تمكينها من القيام بمهمته في أحسن الظروف ولضمان نجاح هذه العملية ذات المنفعة الوطنية.

وقد استلمت اليوم الجمعة مديرية المصالح الفلاحية لولاية المسيلة أول شحنة من اللقاح المضاد لطاعون المجترات الصغيرة و المتكونة من 250 ألف جرعة. وقال المدير المحلي للمصالح الفلاحية معمر حريز لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "تم تنصيب لجنتين إحداهما ولائية و الثانية محلية مكونتين من إطارات بمديرية المصالح الفلاحية و ممثلين عن الجماعات المحلية و بياطرة خواص و ممثلين عن الأقسام الفرعية للمصالح الفلاحية أوكلت لهما مهمة المتابعة الميدانية لحملة التلقيح التي ستنطلق في أقرب وقت وستمس 250 ألف رأس من الأغنام." وأشار ذات المصدر إلى أنه "تم تسخير 150 بيطريا خاصا يشرف عليهم 25 بيطريا تابعا لمديرية المصالح الفلاحية للقيام بهذه العملية من أجل إضفاء الفعالية والتنظيم على عملية تلقيح الأغنام." كما أفاد حريز، بأنه "سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة استلام كميات أخرى من هذا اللقاح بغية تلقيح مجموع الأغنام التي تحصيها الولاية و المقدرة بمليوني (2) رأس."