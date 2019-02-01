توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة مصحوبة أحيانا بالبرد بداية من ليلة اليوم الجمعة على ولايات غرب البلاد ، في حين ستشهد المرتفعات الوسطى والشرقية تساقط ثلوج معتبرة يوم غد السبت.

وأوضحت نشرية خاصة للأرصاد الجوية أن تساقط الأمطار الغزيرة التي ستكون بداية من ليلة اليوم ستخص ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، سيدي بلعباس،معسكر، غليزان، شمال سعيدة وشمال ولاية تيارت. وأضح ذات المصدر أن صلاحية هذه النشرية ستكون بداية من الساعة التاسعة من ليلة اليوم الجمعة إلى غاية الساعة التاسعة ليلا من يوم غد السبت وتوقعت أن تتعدى كمية الأمطار المتساقطة محليا 40 ملم.

أما بالنسبة للمرتفعات الوسطى والشرقية فستشهد تساقطا للثلوج يوم غد السبت. وأفادت الأرصاد الجوية، أن التساقط المرتقب للثلوج سيشمل المرتفعات التي يصل ارتفاعها 800 متر، وقد تغطي هذه الثلوج أيضا المرتفعات التي يزيد علوها عن 600 متر أمسية يوم الأحد المقبل.