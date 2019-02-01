أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميش إرهابيا بولاية سكيكدة ، في حين سلم إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية بولاية أدرار.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، تمكنت يوم 31 جانفي 2019 بسكيكدة، من توقيف الإرهابي "ليتيم عادل" المدعو "عبد الفتاح"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014.



وأضاف ذات المصدر ، أن إرهابيا آخر سّلم للسلطات العسكرية بأدرار، ويتعلق الأمر بالمسمى "ملوكي مبارك" المدعو "أبو محمد"، الذي كان بحوزته مسدسا (01) رشاشا من نوع كلاشنيكوف، بندقية (01) بمنظار، (04) مخازن وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات.



وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجانت، من توقيف (04) منقبين عن الذهب، وحجز (04) سيارات رباعية الدفع، (06) أجهزة كشف عن المعادن، (05) مولدات كهربائية، (06) هواتف نقالة، فيما تم حجز مركبتين (02) وإحباط محاولات تهريب (8272) لتر من الوقود بكل من سوق أهراس، تبسة والطارف.



وفي سياق متصل، تمكن عناصر الدرك الوطني بكل من جيجل، غرداية والوادي ، من توقيف (10) أشخاص وحجز(03) عربات، بندقية (01) صيد، (238) قرصا مهلوسا و(800) وحدة من مختلف المشروبات.