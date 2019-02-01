أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا 10 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا مختلفة أهمها تكوين جمعية أشرار و السرقة في حالة تلبس، حسبما ورد اليوم الجمعة في بيان ذات المصالح.

و أوضح البيان أن مصالح أمن ولاية الجزائر عالجت خمس (05) قضايا مختلفة، أسفرت عن توقيف عشرة (10) أشخاص مشتبه فيهم، أهمها تكوين جمعية أشرار و السرقة في حالة تلبس وسرقة هواتف نقالة من داخل مركبات، حيث تم استرجاع تسعة (09) هواتف نقّالة و (25) شاحن بطارية وجهاز تلفاز وشاشة جهاز إعلام آلي و مخزن للطاقة الكهربائية.

و أضاف أن هذه القضايا عالجتها مصالح أمن المقاطعة الإدارية الدرارية، تتعلق إحداها بسرقة محل تجاري خاص ببيع وتصليح الهواتف النقالة، بعد إقدام الفاعل على سرقة مجموعة من الأجهزة ومبلغ مالي إضافة إلى إكسسوارات هواتف. كما مكنت التحريات الأولية، يشير البيان، من تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما تم توقيفهما واسترجاع (05) هواتف نقالة و(25) شاحن بطارية.

و تمحورت القضايا الأربعة الأخرى حول تكوين جمعية أشرار وسرقة الهواتف النقالة من داخل مركبات و توقيف ثمانية (08) أشخاص مشتبه فيهم مع استرجاع أربعة (04) هواتف نقالة و جهاز تلفاز و شاشة جهاز إعلام آلي و مخزن للطاقة الكهربائية وذلك بعد عمليات تحر واسعة بقطاع الاختصاص والتي أسفرت عن توقيف جميع المشتبه فيهم.

يذكر أنه بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم عرض ملفات المشتبه فيهم في مختلف القضايا على الجهات القضائية للنظر فيها.