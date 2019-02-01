بنى سكان قرية لقصر ببلدية تيرمتين بدائرة ذراع بن خدة بولاية تيزي وزو، مسكنا لإيواء عجوز، كانت تقطن بكوخ في ظرف قياسي حيث سمح تجند سكان لقصر و مساعدة محسنين إرجاع البسمة لوجه السيدة.

تعيش قرية لقصر ببلدية تيرمتين بدائرة ذراع بن خدة على وقع التحضيرات الأخيرة لحفل تدشين المنزل المنجز للسيدة نعيمي فاطمة التي يختصرون أسمها بـ "نا فاطمة" سينظم نهار غد السبت.

وحسب أحمد موالحي رئيس جمعية قرية لقصر فإن "الشروع في هذا العمل الخيري بدأ شهر أكتوبر من السنة الماضية وأن لجنة القرية لم تصرف و لا سنتيم من مال الخزينة في هذا المشروع المنجز بفضل المحسنين كل حسب إمكانياته و اختصاصه وتمكن القائمون على العملية من تجسيد حلم هذه السيدة ابنة قرية لقصر من دخول مسكنها الجديد المؤثث والذي يتوفر على شروط حياة كريمة".

في هذا الصدد صرحت "نا فاطمة" لـ "الخبر" خلال دردشة قصيرة " أشكر كل من ساهم في منحي مسكن لم أكن أحلم به . لقد صبرت صبر سيدنا أيوب و الآن الحمد لله".

للإشارة سبق لسكان قرية لقصر من بناء مسكن لسيدة أخرى توفيت بعد حوالي شهرين و نصف من ولوجها المسكن الجديد الذي سمح لها بقضاء آخر أيام حياتها في نعمة بعد ما كانت تقطن كوخا لا يقيها حتى من مياه الأمطار .