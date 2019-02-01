أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة حظر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، اعتبارا من يوم غد 2 فبراير.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة إن "الولايات المتحدة تعلق التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ بدءا من الثاني من فبراير".

وأضاف أن بلاده تمنح لروسيا مهلة مدتها 6 أشهر "لإنقاذ الاتفاقية"، إذ قال: "في حال لم ترجع روسيا إلى الالتزام الكامل والقابل للتحقق ببنود الاتفاقية في غضون 6 أشهر ولم تدمر الصواريخ التي تنتهك أحكام الاتفاقية ومنصات الإطلاق والمرافق ذات الصلة، فسينتهي العمل بالمعاهدة".

وجاء في إعلان البيت الأبيض الأمريكي: "لقد انتهكت روسيا معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى لفترة طويلة وبدون عقاب، وطورت ونشرت سرا منظومة صواريخ محظورة، تمثل تهديدا مباشرا لحلفائنا وللقوات في الخارج".

وتابع "غدا تنهي الولايات المتحدة التزاماتها تجاه معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتبدأ عملية الانسحاب منها، والتي ستنتهي خلال 6 أشهر، ما لم تعود روسيا إلى الالتزام بالمعاهدة وتدمير صواريخها ووحداتها والأجهزة المرتبطة بها".

وكان قد تم توقيع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، يوم 8 ديسمبر عام 1987. وبموجب هذه المعاهدة التزم الطرفان بالقضاء على الصواريخ التي يبلغ مدى إطلاقها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدات الإضافية الخاصة بها.