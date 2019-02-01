تدخل تشكيلات من الجيش الوطني الشعبي، في مناورات عسكرية سميت بمناورات “فلينتلوك 2019″، ستحتضنها دولتا بوركينا فاسو وموريتانيا إبتداء من من 18فيفري إلى غاية الفاتح من 01 مارس 2019 .

أفادت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا "أفريكوم" على موقعها الرسمي، أن عدد العسكريين المشاركين في هذه المناورات يتجاوز 2000 فرد يمثلون 30 دولة إفريقية وغربية، ستخوض عمليات و مناورات عسكرية وقتالية في مواقع متعددة ببوركينافاسو وموريتانيا.

ووفقًا لنفس المصدر، فإن هذه المناورات “عملية عسكرية سنوية متكاملة بقيادة إفريقية، تهدف إلى تعزيز التنسيق في كل من شمال وغرب إفريقيا مع القوات الخاصة الغربية منذ عام 2005”.