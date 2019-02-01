توج المنتخب القطري للمرة الأولى في تاريخه اليوم بلقب بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم في نسختها السابعة عشرة التي استضافتها الإمارات العربية المتحدة بعد فوزه على نظيره الياباني (3-1) في المباراة النهائية.

وسجل المعز علي وعبد العزيز حاتم وأكرم عفيف من ركلة جزاء في الدقائق (12 27 83) أهداف قطري وتومواكي ماكينو في الدقيقة (69) هدف اليابان.

وبات المنتخب القطري رابع المنتخب العربية حصدا للقب بعد الكويت عام 1980 ، والسعودية أعوام 1984، 1988، 1996، والعراق عام 2007، وتاسع منتخب آسيوي يسجل اسمه بحروف من ذهب في السجل التاريخي للبطولة القارية.

وحققت دولة قطر أكثر من إنجاز بجانب حصد اللقب بعد فوز المعز علي بلقب هداف البطولة برصيد 9 أهداف محطما الرقم القياسي للتسجيل في نسخة واحدة والمسجل باسم الإيراني على دائي في البطولة الآسيوية بالإمارات أيضا عام 1996.