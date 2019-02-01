اعتبر رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، اليوم الجمعة بسيدي بلعباس، أن"المرحلة الانتقالية في الحكم لا تكون إلا من خلال إعادة النظر في الدستور الحالي بشكل يخدم مصلحة الشعب ويساير الواقع المعاش من كل الجوانب ويلبي مطالب المواطنين وانشغالاتهم".

ودعا ذات المسؤول لدى تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة المحاضرات للمركب الرياضي، عدة-بوجلال، بحضور إطارات الحزب والمتعاطفين مع تشكيلته السياسية، إلى إعطاء فرصة للرئيس الحالي لإعادة النظر في أولويات الدستور التي لابد أن يكون أساسها خدمة الشعب".

و في هذا السياق، أعلن تواتي أن تشكيلته السياسية "تدعم استمرارية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم شرط المرور إلى مرحلة انتقالية تسلم فيها السلطة للشعب."

وأكد ذات المسؤول "ضرورة الاهتمام بانشغالات الشعب وتحسين التسيير في مختلف القطاعات التي يسودها الفساد"، داعيا إلى "ضرورة المرور إلى مرحلة انتقالية تخدم مصالح الشعب وتحافظ على استقرار وأمن البلاد".