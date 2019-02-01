أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تبسة نهاية الأسبوع 3 متهمين تتراوح أعمارهم بين 21 و23 سنة بـ 6 سنوات سجنا نافذة وثلاث سنوات للتهم الرابع عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية والسرقة المقترنة بظروف التعدد والليل والكسر لـ 3 متهمين وجناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية للرابع .

وتعود وقائع القضية حسب مجريات المحاكمة إلى شهر فيفري 2018 أبن تمت عملية سطو على محل لبيع الأثاث بحي هواري بومدين بعد الاتفاق ووضع خطة مسبقة بين المتهمين وبعد توقيف جرس الإنذار و كسر الباب ودخول المحل تم فتح خزنة عثر بها على 14الف دج وخاتم ذهبي و 6اقفاص بها عصافير ذات نوعية نادرة ليتم الاستيلاء عليها ولاذ أفراد العصابة بالفرار على متن سيارة مؤجرة لدى وكالة خاصة من محل لكراء السيارات وأخفيت المسروقات لدى المتهم الرابع.

وألقي القبض على المتهمين بطريق قسنطينة وعند تفتيش المنزل عثر على المسروقات والتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 15 سنة سجنا للمتهمين فيما رافعت هيئة الدفاع لاستفادة موكليها بظروف التخفيف خاصة بعد اعترافهم بالجرم المنسوب إليهم مبررين فعلتهم بدافع ظروف البطالة القاسية.