استفاق سكان حي 940 سكن عدل ببلدية أولاد فايت غرب العاصمة، صباح اليوم، على صدمة سرقة سيارتين مملوكتين لقاطنين بالحي، وهي العملية الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، دون التمكن من تحديد هوية الفاعلين والإطاحة بهم من قبل مصالح الدرك، الواقع في اختصاصها اقليم البلدية.

وأفاد أحد المقيمين لـ "الخبر" أن عمليات استهداف ممتلكات المواطنين، أقلقت المواطنين وأشاعت وسطهم الخوف، وبدت من تنفيذ شبكة منظمة لم يتم بعد تفكيكها، بدليل أنها تمكنت من سرقة ثلاث سيارات في ظرف أسبوع.