كشف مصدر عليم أن عملية البحث عن الطفلة "أية. ب " قد كللت بالنجاح بعد أن عثر عليها بطريق مسلولة العوينات شمال عاصمة ولاية تبسة.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن الطفلة البالغة من العمر 13 سنة والتي تقطن حي الحمروني بالعوينات لم تعد إلى منزلها بعد الخروج من المؤسسة التربوية بالعوينات، عشية الخميس، ليتم استنفار أقاربها وسكان الحي ويعثر عليها بعد ست ساعات مرمية في الطريق المؤدية إلى قرية المسلولة . وتضيف مصادر متطابقة أن الطفلة تكون قد تعرضت لاعتداءات تسببت لها بجروح على مستوى اليد والبطن في ظل تكتم تام،

وقد باشرت المصالح المعنية إجراءات البحث والتحري على مستوى الضبطية القضائية للكشف عن خلفيات الحادثة والتعرف على هوية مرتكبي الجريمة وتقديمهم للمحاكمة فيما تلقت أية الإسعافات الأولية على مستوى المؤسسة الاستسفايية العمومية ووصفت خالتها بغير الخطيرة.