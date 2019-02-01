دعا رئيس المجلس المستقل لأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، وزارة الشؤون الدينية والمصالح الحكومية المختصة إلى فتح باب التوظيف في جميع الرتب التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف لضمان التغطية الحقيقية والكاملة لأكثر من 17 ألف مسجد، مستغربا حرمان هذه المؤسسة الحساسة من حقها في التأطير وفي العدد الاستعجالي من المناصب. وأجاب المتحدث عن سؤال لـ"لخبر" حول الأسباب التي تقف وراء بعض الاختلالات، خاصة فيما يتعلق بالخلافات حول رزنامة المواقيت والأذان في بعض المناطق، بالقول إن"ضعف التأطير وتولي بعض المتطوعين تسيير شؤون المساجد وراء هذه المشاكل".

حذر رئيس المجلس المستقل لأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، من ضرب الرمزية الدينية للجزائريين، من خلال العنف الممنهج ضد الأئمة والمؤذنين الناتج عن إسناد شؤون المساجد إلى غير المؤهلين لها، كما طالب بتدارك العجز الحاصل في تأطير المساجد بجميع الرتب، خصوصا أن مئات المساجد قائمة على تسيير غير مضبوط ومن طرف أشخاص لا ينتمون إلى القطاع ولا تربطهم بالإدارات الرسمية أي علاقة، كما استغرب التضييق على فتح منصب مالية لتوظيف أعدادا كافية من الأئمة والمؤذنين وأعوان الحراسة والأمن بالمساجد، كما هو معمول به في باقي المؤسسات الرسمية.

وجدد الناشط النقابي اتهامه لـ"جماعات تسعى إلى الطعن في مصداقية الإمام والمؤسسة المسجدية التي لا يراد لها أن تقوم بدورها في صناعة القرار الإصلاحي والنافع"، فيما لم يهضم فتح حصص محدودة من المناصب المالية السنوية التي يمكنها أن تتعدى 200 منصب في قطاع يحتاج إلى أكثر من 15 ألف منصب مالي.

ويرى غول أن التوظيف في القطاع لا يكتسي أولوية لدى السلطات العمومية بدليل العجز الكبير في التأطير عبر كافة المساجد، حيث تفتقر هذه المؤسسات إلى العنصر البشري المؤهل علميا ونفسيا، وهو ما يتيح الفرصة لدخلاء على القطاع للنشاط داخل المسجد دون التقيد بالأطر التنظيمية ولا بالمرجعية الوطنية، وبهذه الطريقة تحدث الصراعات والتصادم حينما يحاول الإمام الرسمي والإدارات الإقليمية التحكم في الوضع لاحقا، حيث تواجه محاولات الإصلاح بجماعات محلية ضاغطة اكتسبت نوعا من الشرعية الوهمية نتيجة تحكمها في تسيير المساجد وتأطيرها خصوصا المساجد التي تنشأ عن طريق الهبات والتبرعات.

ويحصي المجلس عجزا في التأطير بحوالي 15 ألف منصب في جميع الرتب، لا تواجهه السلطات المختصة سوى بحصص سنوية "محتشمة" تتراوح ما بين 100 و200 منصب مالي توزع على 48 ولاية، رغم استقبال القطاع ما لا يقل عن 4 مساجد عبر 1400 بلدية سنويا وهذا ما أحدث فراغا رهيبا في شغل وتسيير هذه الأماكن الحساسة.

من جهة أخرى، استنكر المجلس، على لسان رئيسه غول، سوء المعاملة التي يتعرض لها الأئمة في معظم الولايات، حيث قال إن "الأئمة في واد والمديرون في واد آخر". ومع ذلك، يقول غول، "يحاول هؤلاء المديرون أن يلبسوا عباية الإمامة زورا وبهتانا، ومعاملاتهم للأئمة سيئة جدا إلا مع من لهم بهم معرفة، فلا يسعون لجلب مصلحة فضلا عن أن يدفعوا عن الإمام مظلمة".

وهاجم غول بعض مديري القطاع بالقول: "وكم من مدير ادعى أنه إمام وأفعاله عن الصلاح والحسن أبعد وما خفي أعظم، ومنهم من يتزلفون للمسؤول حتى يصبح ذلك التزلف مذلة وهم يظنون أنه منقبة ثم يدّعون بعد ذلك أنهم حريصون على مصلحة الأئمة وخادمون لها ليُزيٌنوا أشكالهم".

وأعرب الإمام عن "أمنيته في أن يقوم المديرون التنفيذيون بتذليل العقبات وتسهيل عمل الأئمة النخب والتغافل عن ما من شأنه ألا يؤثر في الرتب".