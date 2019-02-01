منذ أكثر من سنتين، تلقى قضاة عاملون بالعاصمة ما يشبه تعليمات من وصايتهم، تمنعهم من التجمع بمطعم بالأبيار، قريب من مقر المحكمة العليا وفندق القضاة. لكن المعنيين اعتبروا ذلك تدخلا في شؤونهم الخاصة، وأنه يكفيهم الأوامر التي يتلقوها من مسؤولي الجهات القضائية، بخصوص تعاملهم مع ملفات المتقاضين. ويبدو، حسب مصدر قضائي، أن هذا “التعنتير” من جانب بعض القضاة، ممن لازالوا يترددون على نفس المطعم، يثير غضب مسؤولي الوصاية الذين لم يتعودوا على مثل هذه المواقف من الموظفين المنتسبين لمرفق القضاء.