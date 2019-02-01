بعد طول انتظار الموّالين وعيشهم على الأعصاب لعدة أسابيع، خرجت وزارة الفلاحة بخبر وصول الدفعة الأولى من لقاحات طاعون المجترات الصغيرة قدرت بـ5 ملايين جرعة، وسيتم توزيعها فورا على الولايات المتضررة بهذا الداء. وحددت الوزارة 12 ولاية كأولوية في توزيع الكوطة الأولى من اللقاحات في انتظار استلام كميات أخرى للسماح بتلقيح كل المواشي، وكأن عدوى المرض ستنتظر وصول بقية اللقاح، علما أنه شتان بين 5 ملايين جرعة وبين عدد الثروة من الماشية في الجزائر.