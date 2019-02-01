نجت عائلة قروية متكونة من 14 شخص بأعجوبة في حريق ناجم عن آنفجار قارورة غاز أتى على محتويات بيتها في حدود التاسعة والنصف من ليلة اليوم الجمعة بقرية عين بلخير التي تبعد 14 كلم عن مقر بلدية بوعيشون غربي المدية.



العائلة المنكوبة التي داهمت ألسنة اللهب بيتها وجدت نفسها تقضي ليلتها دون مأوى في العراء مذعورة وسط أجواء شتوية عصيبة من رياح وأمطار حسب مصادر محلية،بعد أن تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخماد النار وإنقاذ ما أمكن إنقاذه من أغراض منزلها.إذ يعتبر هذا ثاني حريق يأتي على منزل عائلي في أقل من 24 ساعة بعد ذلك الذي أتى على منزل من البناء الجاز بالكامل ليلة أمس بالبرواقية،فيما يعد خامس حريق من نوعه عبر ولاية المدية في مدة شهر بعد أن داهمت النيران منازل وشقق أخرى بكل من بلديات، تابلاط،قصر البخاري وعاصمة الولاية أغلبها جراء سوء أستعمال أو رذاءة نوعية وسائل التدفئة،وكلها لعائلات فقيرة،كانت قد تدخلت مديرية النشاط الإجتماعي بالولاية،لمؤازرتها وتقديم العون لها من أغطية وأفرشة ومؤونة غذائية وتجهيزات ، بعد إجلائها من قبل أعوان مختلف وحدات الحماية المدنية.