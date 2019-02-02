النتائج الجزئية للجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية "موبيليس" لكرة القدم، التي جرت أمس الجمعة على أن تختم اليوم السبت.



الجمعة 1 فبراير:

جمعية وهران - شبيبة سكيكدة 2-2

رائد القبة - شبيبة بجاية 1-2

أمل بوسعادة - اتحاد البليدة 1-0

وداد تلمسان - اتحاد الحراش 2-0

اتحاد عنابة - مولودية سعيدة 1-0

اتحاد بسكرة - جمعية الشلف 1-0



السبت 2 فبراير:

سريع غليزان - ترجي مستغانم (00: 15)

مولودية العلمة - نجم مقرة (00: 17)



الترتيب نقاط لعب

1. نجم مقرة 35 19

2. أولمبي الشلف 34 20

-. وداد تلمسان 34 20

4. مولودية العلمة 31 19

-. اتحاد بسكرة 31 20

6. سريع غليزان 30 19

-. شبيبة بجاية 30 20

-. اتحاد عنابة 30 20

9. أمل بوسعادة 28 20

10. ترجي مستغانم 27 19

11. شبيبة سكيكدة 26 20

12. مولودية سعيدة 22 20

13. اتحاد الحراش 20 20

14. جمعية وهران 17 20

15. رائد القبة 16 20

16. اتحاد البليدة 10 20