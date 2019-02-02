أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستقدم بيان سياستها العامة "قبل الانتخابات الرئاسية" المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل المقبل.

وقال أويحيى في ندوة صحفية عقب الدورة السادسة للمجلس الوطني للحزب، أن "الحكومة ستقدم بيان سياستها العامة أمام البرلمان قريبا، على أن يتم تحديد التاريخ بالتشاور مع المجلس الشعبي الوطني"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم "قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة على اعتبار أن الحكومة تقدم استقالتها غداة الرئاسيات" تبعا للأعراف.