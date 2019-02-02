تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني ، أمس الجمعة بغرداية، من توقيف أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح بيان نشر اليوم السبت، أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 01 فيفري 2019 بغرداية، من توقيف أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية".

وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، أثناء عملية بحث وتمشيط بمنطقة تيڤزيرت بتيزي وزو، ثلاثة (03) مخابئ للأسلحة تحتوي على ثمانية (08) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير مختلفة، وفقا للوزارة.

وأضافت وزارة الدفاع، أنه :" وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من غرداية، تيارت وسطيف، من توقيف تسعة (09) أشخاص وحجز طائرة (01) بدون طيار، (02) مركبتين، أربع (04) بنادق صيد، أربع (04) هواتف نقالة وكمية من الذخيرة".

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بتمنراست ، سبعة (07) منقبين عن الذهب وحجزوا (01) مركبة ، (01) مولد كهربائي و (01) مطرقة ضاغطة، يضيف المصدر.