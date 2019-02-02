تعرض المدافع الدولي الجزائري لنادي نيس (الرابطة الأولى الفرنسية)، يوسف عطال لإصابة في الفخذ، ليلة أمس الجمعة، خلال تنقل فريقه إلى ليل (خسارة 4-0) ضمن فعاليات الجولة الـ 23 من البطولة المحلية.

وجاءت إصابة عطال بعد احتكاكه مع لاعب ليل يوسف كوني قبل سقوطه خلال هجمة لنادي نيس. وبعد دقائق فقط قرر الجزائري (22 ربيعا) ترك زملائه في الدقيقة الـ 29 من عمر الشوط الأول.

ومن المتوقع أن يجتاز ابن تيزي وزو الفحوصات الطبية المعمقة للكشف عن مدى خطورة الإصابة ومدة غيابه عن المستطيل الأخضر.

ويقدم لاعب بارادو سابقا (الرابطة الأولى الجزائرية) عروضا مميزة منذ انطلاق الموسم الجاري مسجلا هدفين كان آخرهما الأسبوع الفارط أمام نيم (2-0) ضمن الجولة الـ 22.

ومعلوم أن عطال تم اختياره في ثلاث مناسبات متتالية كأحسن لاعب لفريقه.

والتحق بنادي الجنوب الفرنسي, خلال الصائفة الماضية قادما من كورتري (بلجيكا)، بموجب عقد يمتد لخمس سنوات.