تمكن أعوان الجمارك بالمطار الدولي لوهران "أحمد بن بلة" من حجز مبلغ مالي من العملة الصعبة غير مصرح به بقيمة 12 ألف دولار، حسبما أفادت اليوم السبت المصالح لوكالة الانباء الجزائرية.

واستنادا إلى ذات المصدر فقد تم العثور على هذا المبلغ مساء أمس الجمعة مخبأ ما بين ملابس مسافر من جنسية تركية قادم من مدينة اسطنبول (تركيا) على متن طائرة للخطوط الجوية التركية.

وقد كان المبلغ المذكور مغلف بإحكام بورق الألمنيوم من أجل تفادي اكتشافه عبر جهاز السكانير، كما أشير إليه.