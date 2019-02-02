دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، عمار غول، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة جديدة، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا دعم حزبه للرئيس "عرفانا له بالمجهودات التي بذلها من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر".

وقال غول خلال افتتاحه لدورة المجلس الوطني للحزب، أن حزبه "يرشح الرئيس بوتفليقة لاستحقاقات 18 أفريل المقبل، نظرا لحجم الانجازات التي قدمها لمصلحة الوطن والثقة التي يتمتع بها" وهو "رجل الإجماع، سواء على مستوى المؤسسات والهيئات أو على مستوى الفضاءات الإقليمية والمجتمع الدولي".

وقال غول: "لقد رشحنا الأب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، لكونه تمكن من الوقوف ضد المخاطر الإقليمية والدولية وكذا نظرته المتبصرة للأجندات الخارجية التي تهدد الوطن وتريد كسر شوكته وزعزعة أمنه واستقراره".

واعتبر غول في سياق حديثه ندوة التحالف الرئاسي التي ستعقد مساء اليوم بالعاصمة، "مؤشر شراكة إستراتيجية"، مجددا "التزامه بدعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".