أصيب اليوم السبت 14 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و60 سنة بجروح متفاوتة الخطورة إثر اصطدام بين 3 مركبات على الطريق الوطني رقم5أ عند بلدية سيدي خليفة "ولاية ميلة".

وأوضحت مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية، أن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة صباحا و خمس دقائق ، وتمثل في اصطدام عنيف بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط وهران- جيجل" ومركبة سياحية ما نجم عنه إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة 11 منهم تم تحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية المتدخلة بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى وادي العثمانية وثلاثة مصابين آخرين تم نقلهم إلى ذات المصالح الاستعجالية من قبل خواص.

أما الخسائر المادية - يضيف نفس المصدر- فتمثلت في تحطم كلي لمقدمة الشاحنة التي تحمل ترقيم ولاية ميلة وتحطم كلي للمقدمة والجهة اليمنى للحافلة التي تحمل ترقيم ولاية وهران وتحطم كلي لمقدمة السيارة السياحية الحاملة لترقيم ولاية باتنة.

من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحادث.