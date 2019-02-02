أعلن جنرال بالقوات الجوية في الجيش الفنزويلي انشقاقه عن قيادته، واعترافه برئيس المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.

وقال الجنرال فرانسيسكو استبان يانيز الذي يشغل منصب مدير التخطيط الاستراتيجي بالقوات الجوية في فيديو مصور نشره موقع "إي أس كاركاس" اليوم السبت، إنه "ينكر رئاسة الرئيس نيكولاس مادورو، ويعترف الآن بخوان غوايدو كرئيس مؤقت للبلاد".

على الجانب الآخر، نشرت الصفحة الرسمية للقيادة العليا بالجيش صورة ليانيز وكتبت عليها كلمة "خائن". ويانيز يعد أول جنرال في الجيش يعلن اعترافه بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وأعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، نفسه يوم 23 جانفي، رئيسا مؤقتا للدولة لفترة عمل الحكومة المؤقتة، وذلك على خلفية احتجاج التي قامت بها قوى المعارضة. كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى اعترافها بغوايدو. على الجانب الآخر، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، متهما واشنطن بتدبير محاولة انقلاب ضده.

ويذكر أيضا أن الولايات المتحدة قامت يوم 29 يناير الماضي، بفرض عقوبات جديدة على فنزويلا تخص شركة "بي.دي.إس.أي" النفطية الحكومية الفنزويلية.

ومن جانبها أعلنت روسيا والمكسيك وبوليفيا وكوبا والصين عن تأييدها لمادورو. ووصفت موسكو ما يجري في فنزويلا بشبه انقلاب بمشاركة دول أجنبية.