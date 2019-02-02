لقي أمس شخص حتفه في حادث مرور مروع بعد اصطدام سيارتين بمنطقة أم علي بتبسة كما أصيب ثلاث أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة .وأصيب شخصين آخرين بجروح خطيرة في حادث مرور بين سيارتين على مستوى الطريق الولائي رقم 8 بمدينة مرسط شمال تبسة.

فيما تعرض شخص لإصابة توصف بالخفيفة في انحراف سيارة وسط مدينة تبسة بالقرب من مركز التكوين المهني.

وقد نقل المصابين لمصالح الاستعجالات الطبية لتلقي الإسعافات الأولية من طرف فرق الحماية المدنية فيما حولت جثة الشخص المتوفي إلى مستشفى الشريعة تحسبا لاستكمال طلب رخصة الدفن.