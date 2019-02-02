أعلن قادة أحزاب التحالف الرئاسي اليوم السبت بمقر حزب جبهة التحرير الوطني (الجزائر العاصمة) عن ترشيحهم عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر عقدها في 18 افريل 2019.

وأكدت أحزاب التحالف الرئاسي في بيان مشترك أنها "ترشح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة" للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وضم الاجتماع منسق حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب و احمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي و عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر و عمارة بن يونس رئيس الحركة الشعبية الجزائرية.