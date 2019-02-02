تجاوزت نسبة امتلاء السدود 72 بالمئة ليصل منسوبها إلى 4.94 مليار م3 حسب ما أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب.

و أوضح الوزير أن تحليل مخزونات السدود ابتداء من سبتمبر 2018 إلى غاية يناير 2019ي كشفت عن مخزون وطني من المياه يصل الى 4.94 مليار م3 منها 4.1 مليار م3 قابلة للاستغلال".

و أضاف أن حجم 1ر4 مليار م3 القابلة للاستغلال تسمح بتحقيق استقلالية لأغلب السدود لفترة سنة و ذلك بالنسبة لجميع الاستعمالات (الماء الشروب الفلاحة، الصناعة...... ).

و بمقارنة حجم امتلاء السدود بتاريخ 31 يناير 2019 مقارنة ب31 جانفي 2018، تم تسجيل حجم إضافي ب3ر1 مليار م3، حسب نسيب.

و قد انعكست هذه الوضعية المائية "الجد مرضية" ايجابيا على استقلالية السدود في مجال وفرة الموارد المائية.

و على سبيل المثال بلغ معدل امتلاء السدود 100 بالمئة عبر 13 سدا و معدل يساوي أو يفوق 80 بالمئة في 30 سدا أخر.

و في المجموع سجل 61 سدا من بين 65 سدا قابلا للاستغلال مستوى امتلاء "مرضي بشكل عام" بالنظر إلى مخزونها من المياه الذي فاق المعدل ما بين السنوي أي أنها تملك حجما يتجاوز معدل عدة سنوات.

و أضاف الوزير أن "تطور حجم السدود خلال الخمس سنوات الأخيرة يكشف أن زيادة الحجم تسجل بشكل كبير ابتداء من جانفي إلى أفريل".

و أشار الى أن "البلد اليوم يتواجد في وضعية مائية امنة نسبيا بفضل السياسة المتبعة منذ سنة 2000 تحت القيادة السامية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و ذلك بالرغم من أننا ننتمي لمنطقة هي عرضة للقلق المائي و التغير المناخي.

و أضاف "تحققت في بلدنا منذ سنة 2000 عدة استثمارات تندرج في إطار إستراتيجية الأمن المائي. مع كل هذه الاستثمارات التي شرع فيها في مجال السدود و التحويلات الكبرى و محطات التصفية و كل الإصلاحات في القطاعي يمكن القول اليوم أن بلدنا يوجد في وضعية أمنة نسبيا".