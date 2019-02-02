تجاوزت نسبة امتلاء السدود 72 بالمائة ليصل منسوبها إلى 4.94 مليار م3 حسب ما أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب.

و أوضح الوزير أن تحليل مخزونات السدود ابتداء من سبتمبر 2018 إلى غاية يناير 2019، كشفت عن مخزون وطني من المياه يصل إلى 4.94 مليار م3 منها 4.1 مليار م3 قابلة للاستغلال". و أضاف أن حجم 1. 4 مليار م3 القابلة للاستغلال تسمح بتحقيق استقلالية لأغلب السدود لفترة سنة و ذلك بالنسبة لجميع الاستعمالات (الماء الشروب الفلاحة، الصناعة.... ).

و بمقارنة حجم امتلاء السدود بتاريخ 31 يناير 2019 مقارنة بـ31 جانفي 2018، تم تسجيل حجم إضافي بـ3.1 مليار م3، حسب نسيب، وقد انعكست هذه الوضعية المائية "الجد مرضية" ايجابيا على استقلالية السدود في مجال وفرة الموارد المائية. وعلى سبيل المثال بلغ معدل امتلاء السدود 100 بالمائة عبر 13 سدا و معدل يساوي أو يفوق 80 بالمائة في 30 سدا أخر. وفي المجموع سجل 61 سدا من بين 65 سدا قابلا للاستغلال مستوى امتلاء "مرضي بشكل عام" بالنظر إلى مخزونها من المياه الذي فاق المعدل ما بين السنوي أي أنها تملك حجما يتجاوز معدل عدة سنوات. وأضاف الوزير أن "تطور حجم السدود خلال الخمس سنوات الأخيرة يكشف أن زيادة الحجم تسجل بشكل كبير ابتداء من جانفي إلى أفريل".

وأشار إلى أن "البلد اليوم يتواجد في وضعية مائية امنة نسبيا بفضل السياسة المتبعة منذ سنة 2000 تحت القيادة السامية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة و ذلك بالرغم من أننا ننتمي لمنطقة هي عرضة للقلق المائي و التغير المناخي. وأضاف "تحققت في بلدنا منذ سنة 2000 عدة استثمارات تندرج في إطار إستراتيجية الأمن المائي. مع كل هذه الاستثمارات التي شرع فيها في مجال السدود والتحويلات الكبرى ومحطات التصفية وكل الإصلاحات في القطاع، يمكن القول اليوم أن بلدنا يوجد في وضعية أمنة نسبيا".