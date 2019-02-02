أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس "أنفلونزا الخنازير" بالبلاد إلى تسعة أشخاص.

وقال وزير الصحة أنس الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب الرسمية، إن عدد الوفيات بسبب أنفلونزا "أتش 1 إن 1" ارتفع إلى تسع حالات.

وقلّل الوزير من هذا الارتفاع، وقال إن "الحالة الوبائية تبقى رغم ذلك عادية مقارنة مع السنوات الماضية"، دون تقديم أرقام بخصوص ذلك.

وأوضح أن عدد الأشخاص المترددين على المستشفيات سجل ارتفاعا نسبيا خلال الأسبوع الجاري، مقارنة مع الأسبوع الماضي، لكن ليس هناك حالة استثنائية أو حالة خاصة.

والخميس الماضي أعلنت وزارة الصحة تسجيل خمس وفيات بفيروس أنفلونزا الخنازير قبل الإعلان عن حصيلة الضحايا الجديدة.

والاثنين الماضي، سجلت المملكة أول وفاة جراء الإصابة بالمرض. وشهد العالم انتشارا واسعا للإصابة بأنفلونزا الخنازير بين عامي 2009 و2010، وتسبب في وفاة الآلاف.