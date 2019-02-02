أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم السبت 2 فيفري، مقتل جنود سعوديين بكمين في قطاع جيزان جنوب غربي المملكة.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم "أنصار الله" أن وحدة الهندسة في الجماعة نصبت كمينا محكما لجنود سعوديين قبالة جبل (إم بي سي) في جيزان، أدى إلى مقتل عدد منهم".

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطر عليها "أنصار الله" في جانفي من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، كما قتل أو جرح ما يزيد عن 28 ألف يمني منذ عام 2015.

ووثقت الأمم المتحدة 9500 حالة وفاة مدنية، وتقول إن غالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.