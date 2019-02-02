انتشل أعوان الحماية المدنية، مساء اليوم، جثة المصور الصحفي المرحوم عبد الكريم بن حليمة من منطقة صخرية في ساحل حي كاناستيل، شرقي مدينة وهران، بعد 14 يوم من الأبحاث.

وأكد الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب، أن الجثة المنتشلة والتي تم فحصها هي للمصور الصحفي الذي سقط في البحر يوم 20 جانفي الماضي في موقع "الصخرة العجوز" الواقع بين بلديتي المرسى الكبير وعين الترك غربي وهران. وقد تعرف أصدقاؤه على السروال الذي كان يرتديه حين سقوطه. كما أكدت تحاليل الحمض النووي أيضا هويته. وقد جندت مصالح الحماية المدنية وكذا قيادة الواجهة البحرية للناحية العسكرية الثانية إمكانيات بشرية ومادية كبيرة للبحث عنه، إلا أن تقلبات الأحوال الجوية وهيجان البحر أوقفا تلك الأبحاث. لتظهر جثته مساء أمس في حدود الساعة السادسة والنصف في منطقة ساحلية صخرية أسفل حي كاناستيل. حيث نزلت فرقة التسلق التابعة لوحدة العقيد لطفي للحماية المدنية إلى الموقع، ونقلت الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب. وبهذا تكون التيارات البحرية قد نقلت جثة المرحوم على مسافة تقارب 30 كيلومتر، من موقع سقوطه إلى ظهور جثته في ساحل كاناستيل.