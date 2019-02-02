هل تتحول كثرة الراغبين في الترشح لرئاسيات 18 أفريل المقبل وهزالة أغلبية الوجوه التي تقدمت لسحب استمارات التوقيعات من وزارة الداخلية إلى مطية أمام السلطة لتشديد شروط الترشح للرئاسيات غير تلك المنصوص عليها في الدستور الحالي، وبالتالي ضرب عصفورين بحجر، غلق مجال "التداول" أكثر فأكثر بحجة محاربة "الرداءة"؟

وصف الوزير الأول كثرة المترشحين الموسميين بأنه "سوق"، ودعا صراحة إلى ضرورة مراجعة القانون في مجال الترشح للرئاسيات، ورمى بكرة المسؤولية حول "هزال" المرشحين في مرمى جهة أخرى غير جهة السلطات العمومية، رغم أن لهذه الأخيرة اليد الطولى وتملك "الغربال" لو كانت تريد حقا وقف تلك "المسرحية الساخرة" للمرشحين، التي اشمأزت لها نفوس الجزائريين.

فهل حقا تفاجأت السلطات العمومية مثلها مثل المواطنين من هذا "الكرنفال" الذي أحدثه كل من هب ودب طمعا في الترشح للرئاسيات، وهو الانطباع الذي حاول الوزير الأول التعبير عنه في ندوته الصحفية، وبالتالي لم يكن هذا الأمر ضمن حساباتها الاستشرافية لما سوف يكون عليه "العرس الانتخابي"؟ من الصعب إقناع المواطن بأن ما حدث لم يكن على علم مسبق ودراية لدى السلطات العمومية، وهي التي تصلها التقارير الأمنية يوميا عن كل صغيرة وكبيرة تجري في البلاد، فما بالك والأمر يتعلق بمن يريد الترشح للرئاسيات التي تعد ملفا حيويا وحساسا على أكثر من صعيد.

ليس من العدل اتهام السلطات العمومية بأنها وراء تشجيع مثل هذا "السوق" الذي شهدته وزارة الداخلية مع الـ160 راغب في الترشح للرئاسيات، لكنها بطريقة أو بأخرى تساهلت مع الأمر، ربما لحاجة في نفسها لا تعلمها إلا هي، قبل أن تكتشف أن الأمر زاد عن حده وانعكس سلبا على صورة مؤسسات الدولة وعلى معنويات الشارع. تساؤلات عديدة تطرح حول التسهيلات المعطاة لبعض القنوات لتغطية تلك "الترشيحات المهزلة" وتوقيتها والمغزى منها والهدف من ترويجها داخليا وخارجيا ومن المستفيد منها وغيرها من الأسئلة التي تبقى مطروحة.

ومثلما يقال في المثل "إذا زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده"، نجح ذلك "الكرنفال" من المرشحين في إعطاء صورة غاية في السوء عن البلد، ربما لم يكن في حسبان الجهات التي أرادت تكريسه في الشارع، ومن هذه الزاوية جاء رد الوزير الأول بضرورة إعادة النظر في شروط الترشح للرئاسيات مستقبلا لتفادي ما وصفه بـ"السوق". والسؤال المطروح: هل تتخذ السلطة من هذه القضية مطية لتشديد شروط الترشح وبالشكل الذي يمنع "التداول" على السلطة على تعجيزه وحصر الاختيار الانتخابي بين السيئ والأقل سوءا دون غيرهما، من خلال إدخال "عقبات" جديدة أخرى بحجة محاربة "الرداءة"، تصعب حتى على الأحزاب المعتمدة الاقتراب من هذا الاستحقاق الرئاسي؟