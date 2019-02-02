استجابت السلطات المحلية لبلدية الدرارية بالجزائر العاصمة، على رأسها الوالية المنتدبة، لنداء المواطنين عبر جريدة “الخبر”، من خلال التدخل وإصلاح جزء الطريق الرابط بين العاشور والسبالة الذي كان يتعدى عليه بعض السائقين باجتياز الحاجز الممنوع الفاصل بين الطريقين، مما يشكل خطرا كبيرا على المارة وعلى المركبات الأخرى. كما قامت السلطات أيضا بتنظيف وإزالة المساحة التي كانت تستغل لجمع وتفريغ النفايات المنزلية ومنع رمي بقايا الحجارة في حي الشهيد محمد عبد العزيز “دابوسي” أيضا في درارية.