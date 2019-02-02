كشف البروفيسور عباس زيري، مدير الصحة والسكان لولاية تيزي وزو، خلال ندوة صحفية، نشطها على هامش الشروع في العلاج بالأشعة بمركز مكافحة السرطان في ذراع بن خدة، أن محسن تقدّم إليه، دون ذكر اسمه، وأبدى عن نيته في بناء فندق بالقرب من هذه المؤسسة الاستشفائية لإيواء المرضى الذين يجيئون للعلاج، وهو في انتظار أن يجد قطعة أرضية لتحقيق هذا المشروع الإنساني الخيري. وحسب مدير الصحة، فإن عملية البحث عن قطعة أرضية بالقرب من مركز مكافحة السرطان يبدو أنها كللت بالنجاح.