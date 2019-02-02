حقق فريق شبيبة الساورة، أمس، تعادلا ثمينا أمام مضيفه نادي فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2/2، ما يبقي على حظوظ ممثل الكرة الجزائرية في بلوغ ربع النهائي لرابطة أبطال إفريقيا.

ورغم أن الفريق الجزائري تلقى هدفين في الدقيقتين 15 و38 من توقيع كازادي كاسينجو وجون مارك ماكوسو، إلا أنه عاد بقوة وتمكن من تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق محمد حامية من ضربة جزاء، قبل أن يضيف سيد علي يحيى شريف الهدف الثاني في حدود الدقيقة 88 من عمر المباراة، ليفرض منطق التعادل على أحد أقوى الأندية الإفريقية، وبعقر داره.

ورفع فريق شبيبة الساورة، بعد مخلفات الجولة الثالثة، رصيده إلى نقطتين بعد التعادل المحقق أمام الأهلي المصري ببشار، والخسارة أمام سيمبا التنزاني في المباراة الأولى، بينما رفع نادي فيتا كلوب رصيده إلى أربع نقاط، وسيلعب مباراته المقبلة في إطار الجولة الرابطة ببشار، ما يمنح فريق شبيبة الساورة فرصة كبيرة للعودة في السباق.