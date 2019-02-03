أفادت مصادر إعلامية مغربية أن الغضب يتملك أبناء المملكة جراء تضارب الأنباء حول حقيقية مدى انتشار وباء انفلونزا الخنازير الذي قتل لغاية الآن، وفق آخر إعلان لوزير الصحة المغربي، تسعة أشخاص.

وذكرت التقارير اليوم الأحد أن تصريحات وزير الصحة المغربي بشأن فيروس انفلوانزا الخنازير في المملكة زادت من قلق المغربيين من مدى انتشار الفيروس القاتل.

فقد أدلى الوزير المغربي بعدد من التصريحات وصفها البعض بأنها "متضاربة" بشأن انتشار المرض وحصيلة ضحاياه في غضون أيام حيث بدأ بإنكار وجود المرض ثم الإعلان يوم أمس السبت عن تسع وفيات جراءه.