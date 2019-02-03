توقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بتساقط للثلوج على المرتفعات الغربية والشرقية للبلاد.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج التي يفوق علوها 900 متر بالنسبة للولايات الغربية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، شمال البيض، تيارت، شمال الأغواط، تسمسيلت وعين الدفلى.

وأضافت النشرية، أن تساقط الثلوج سيمتد إلى بعض الولايات الوسطى والشرقية والتي يفوق علوها 800 متر وهي: المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، باتنة و خنشلة.

وتمتد صلاحية النشرية من اليوم على الساعة الثالثة زوالا إلى غاية صباح غد الإثنين.