حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تساقط للثلوج على المرتفعات الغربية والشرقية للبلاد.

وأوضحت النشرية أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج التي يفوق علوها 900 متر بالنسبة للولايات الغربية هي: تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، شمال البيض، تيارت، شمال الأغواط، تسمسيلت وعين الدفلى.

وأضافت النشرية، أن تساقط الثلوج سيمتد إلى بعض الولايات الوسطى والشرقية والتي يفوق علوها 800 متر هي: المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، باتنة و خنشلة.

وتمتد صلاحية النشرية من اليوم على الساعة ثالثة زوالا إلى غاية صباح غد الإثنين.