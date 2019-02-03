أعلن بنك الجزائر عن طرح عملات جديدة في الأسواق فئة 100 و500 و1000 دينار جزائرى.



وكشف المدير العام لبنك الجزائر لحبيب قوبي عن دخول الأوراق النقدية الجديدة من قيمة 1000دج و500 دج حيز الخدمة في منتصف فيفري الجاري .

وستطرح للتداول في السوق بالموازاة مع الأوراق النقدية القديمة، مؤكدا أنها تحمل رموز تاريخية و ثقافية فالورقة النقدية من فئة

1000 دج تترجم ثقافة تقاليد وعصرنة، و500 دج تترجم الجزائر في عصر تكنولوجيا الإعلام و الاتصال.

ويعكس ظهر القطعة النقدية المعدنية 100 دينار، الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتي تظهر القمر الاصطناعي الكوم سات 1، بالإضافة لـ 10 نجوم ذو 5 أضلاع، وفي ظهرها يوجد اسم بنك الجزائر، وقيمة العملة، ونجمتين.

وبالنسبة للورقة النقدية من فئة 500 دينار، يوجد القمر الاصطناعي والكرة الأرضية، وقارة إفريقيا، والتي تظهر فيها الجزائر.