توصل وفد أمني مصري ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، لاتفاق مع حركة حماس يقضي بفتح معبر رفح البري أمام المسافرين في الاتجاهين وزيادة التبادل التجاري.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد، أن القاهرة وعدت بمقتضى الاتفاق بفتح معبر رفح مقابل "ضبط حركة حماس للمظاهرات على الحدود"، مبرزة أن المعبر سيبقى مفتوحا بشكل دائم.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إسماعيل هنية تعهد للطرف المصري وللأمم المتحدة بـ "كبح جماح مسيرات العودة الحدودية" مقابل زيادة مشاريع الإغاثة لقطاع غزة.

وكان هنية قد وصف في تصريحات صحفية الاجتماع الثلاثي بأنه "غير مسبوق"، مؤكدا أن اللقاءات ستتواصل. وتابع هنية أن اللقاء يحمل "مؤشرين، الأول أن القضية الفلسطينية في بعدها السياسي والوضع في غزة المتمثل بمسيرات العودة تمر بفترة كبيرة وحساسة والثاني هو الاهتمام والمتابعة من المؤسسات التي تتحرك بشأن غزة والوضع الفلسطيني بشكل عام والمتابعة الحثيثة من قبل الأمم المتحدة ومصر".

وفتح المعبر يوم الثلاثاء الماضي بعد إغلاق استمر نحو 23 يوما إثر انسحاب الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية منه.