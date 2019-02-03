كشف مدرب المنتخب الإيراني السابق كارلوس كيروش أن الاتحاد القطري كان يدفع تكاليف ‏إعداد المنتخب الإيراني من أجل التحضير للمشاركة في كأس أمم آسيا الأخيرة في الإمارات.

وقال المدرب البرتغالي في حديث تلفزيوني لشبكة "فوكس سبورتس": "لولا الاتحاد القطري لكرة القدم، لما استطعنا إقامة المعسكرات التدريبية، والتحضيرات، والمباريات الودية واللعب مع ‏فنزويلا، لقد دفعوا ثمن كل شيء".

وأضاف كيروش، المدرب السابق لريال مدريد الإسباني: "في مباراتنا التحضيرية الأخيرة، دفعوا أجرة الملعب، ودفعوا لكلا الفريقين... دفعت قطر ثمن كل شيء لأن إيران لا تمتلك أي شيء، تمتلك صفرا".

وخاض كيروش صراعا دائما مع المسؤولين في الاتحاد الإيراني، لكنه حاول دوما الحصول على المزيد من الموارد والتسهيلات وخوض المزيد من المباريات الودية مع الفريق.

‎وكان كيروش يأمل في قيادة إيران إلى أول لقب قاري منذ 1976 في الإمارات، قبل أن يخسر أمام اليابان بثلاثية نظيفة، في مباراة نصف النهائي لبطولة الأمم الآسيوية.

واستقال المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بعد ست سنوات من التدريب على إثر الخروج من البطولة، وكانت مصادر إيرانية قد كشفت أن المدرب البرتغالي حصل مقابل تدريب المنتخب الإيراني خلال هذه المدة على ‏مليونين ونصف مليون دولار.‎‎