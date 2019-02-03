تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بباتنة، من توقيف 4 أشخاص تورطوا في تقليد أختام الدولة وتزوير وثائق ومحررات إدارية رسمية، حسب ما علم مساء أمس السبت من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني.

وتمت العملية، وفق ذات المصدر، بناء على ورود معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بتقليد وصناعة أختام الدولة يعمل مع شخص وسيط يقوم بجلب الزبائن له وبيع هذه الأختام وفق الطلب حيث تم رصد المشتبه فيه البالغ من العمر 55 سنة وسط مدينة بريكة الذي طلب تقليد وصناعة أختام من المشتبه فيه الثاني البالغ من العمر 43 سنة، خاصة بمختلف المصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لأحد الزبائن.

و أضاف المصدر، بأنه بعد حوالي ساعتين التقى المشتبه فيهما تحت مرأى أفراد الفصيلة حيث قام أحدهما الذي كان على متن دراجة هوائية بتسليم الأختام للمشتبه فيه الآخر ليتم على الفور مداهمتهما وتوقيفهما وعثر على عدة أختام دولة مقلدة بحوزة أحدهما تتمثل في 3 أختام دائرية مقلدة لمصالح الولاية وأختام شخصية مستطيلة مقلدة وحامل أختام دائري ومستطيل الشكل ليتم توقيفهما و إحالتهما على التحقيق الأولي.

واستكمالا للتحقيق، أردف ذات المصدر، تم حجز لدى تفتيش مسكني ومحلي المشتبه فيهما على وحدة مركزية لجهاز إعلام آلي وطابعة ملونة ليوضع المشتبه فيهما تحت إجراء التوقيف للنظر وفتح تحقيق معمق في القضية توج بالعثور على 35 صورة لمختلف أختام الدولة وصور لوثائق إدارية ومحررات رسمية مزورة على الحامل المغناطيسي والعديد من الرسائل النصية الواردة للمشتبه فيه من أجل صناعة الأختام.

وأضاف المصدر، بأن العملية أسفرت عن توقيف شخصين آخرين وتم تقديم المشتبه فيهم الأربعة أمام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.