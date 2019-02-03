سيتم استلام ثلاث حصص إضافية من اللقاح ضد طاعون المجترات الصغيرة في فيفري الحالي ومارس المقبل تضاف إلى حصة 5 مليون لقاح التي تم توزيعها الجمعة الماضي، على مختلف الولايات المتضررة من هذا الداء، حسبما أعلن عنه أمس السبت بسيدي بلعباس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي.

وأبرز بوعزقي لدى إشرافه على الانطلاق الرسمي لحملة التلقيح ضد طاعون المجترات الصغيرة ببلدية الطابية، أنه بالإضافة إلى حصة 5 مليون جرعة لقاح التي وزعت على مختلف الولايات المتضررة على غرار الجلفة، تيارت، الأغواط، تبسة، البيض والنعامة، يرتقب استلام كذلك حصة 8 مليون جرعة لقاح خلال شهر فيفري الحالي، فضلا عن 10 مليون جرعة لقاح مقسمة على 7 و3 مليون جرعة مرتقبة ما بين شهري فيفري ومارس، مشيرا إلى أن ولاية سيدي بلعباس استلمت 100 ألف جرعة لقاح.

وأشار الوزير إلى أنه بفضل حصة اللقاح الأولى المقدرة بـ 1.4 مليون جرعة لقاح ضد وباء المجترات الصغيرة و الإجراءات الوقائية، على غرار غلق أسواق الماشية ومنع تنقلها وتطهير أماكن تواجدها وعزل المريضة منها، تم التحكم في هذا الداء والحد من انتشاره.